قصف عشوائي يجبر طائرة على العودة وتعليق الرحلات بمطار معيتيقة

أعلنت صفحة مطار معيتيقة على «فيسبوك» تعرض المطار الواقع شرق العاصمة طرابلس «منذ قليل لقصف عشوائي تزامن مع إقلاع طائرة الخطوط الجوية الليبية»، مشيرة إلى أن القصف «تسبب في عودتها وتعليق الملاحة الجوية بالمطار لحين إشعار آخر».