«مكافحة الأمراض»: لا إصابات بـ«كورونا» وجهود الوقاية مستمرة بميناء مصراتة ومنفذي رأس اجدير وامساعد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 فبراير 2020, 04:09 مساء
موظفون تابعون لمركز مكافحة الأمراض في مركز رأس اجدير البري. (الإنترنت).

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض استمرار جهود الكشف عن فيروس كورونا في المنافذ البرية والبحرية، لا سيما رأس اجدير وامساعد و مصراتة البحري، مشيرا إلى أنه لا إصابات حتى الآن.

وشدد مدير مكتب الرقابة الصحية في ميناء مصراتة البحري سالم السفتي على أن المكتب لم يسجل أية إصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى استمرار عمليات فحص السفن للكشف عن الفيروس.

في الوقت ذاته، واصل المركز الوطني لمكافحة الأمراض عمله في منفذ رأس اجدير البري للكشف عن الفيروس، إذ قال مدير مكتب الرقابة الصحية بالمنفذ مختار المنصوري ‘ن مدير المكتب العام لمركز مكافحة الأمراض رمضان البكوش قام بزيارة للمنفذ للاطلاع على سير العمل وعمليات الكشف الحراري للكشف عن المصابين بالفيروس اليوم الإثنين.

وحتى الآن لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في ليبيا، فيما يقوم مركز مكافحة الأمراض بجهود للكشف عن المصابين بالفيروس واتخاذ اللازم معهم في حال وصولهم إلى البلاد، إذ يشدد المركز من جهود الفحص على المنافذ البرية والبحرية والجوية.

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