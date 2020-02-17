لافروف: الأمم المتحدة وحدها الضامن لـ«وحدة الأراضي الليبية»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 فبراير 2020, 04:08 مساء
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن «الأمم المتحدة هي وحدها التي يمكنها ضمان تكامل ليبيا»، وذلك ردا على تصريحات أوروبية في هذا الشأن.

وفي مقابلة مع صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية، الإثنين، على ضوء القمة الإيطالية الروسية التي ستعقد غدًا في روما، أشار الوزير الروسي إلى أن «عزم الاتحاد الأوروبي ضمان وحدة الأراضي الليبية، كما قال بنفسه، غير واضح تمامًا بالنسبة لي»، حسب وكالة الأنباء الإيطالية (آكي).

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وذكر لافروف أن «الأمر متروك لليبيين أنفسهم للعمل كضامنين بهذا المعنى، في حين أن مهمة المجتمع الدولي هي مساعدتهم على تهيئة الظروف اللازمة، في ظل الإدراك بأن مجلس الأمن الدولي هو الوحيد القادر على توفير هذه الضمانات الشمولية».  وخلص وزير الخارجية الروسي إلى القول «من جانبنا، نحن نعتزم التحرك في هذا الاتجاه»، في إشارة الى دعم الأمم المتحدة.

كان  لافروف، أكد ضرورة التفاعل في صياغة توافق بين الأطراف الليبية نفسها، و«الذي من دونه لن تنجح أي مبادرة دولية»، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الألماني، هايكو ماس أمس.

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