ميناء بنغازي يستقبل 760 سيارة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 فبراير 2020, 02:42 مساء
تحميل سيارة من على متن سفينة في ميناء بنغازي، 17 فبراير 2020، (صفحة الميناء على فيسبوك)

استقبل ميناء بنغازي البحري سفينة نقل السيارات على متنها 760 سيارة قادمة من السوق الأوروبية.

وتتبع السفينة التي تحمل اسم «غراند شيشيليا» الوكيل الملاحي شركة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية، حسب بيان إدارة الميناء على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

ويوم الخميس الماضي، وصل إلى الميناء سفينة نقل الحاويات «أماندا أف» الوكيل الملاحي لشركة «ميديترنيان» للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 232 سيارة أميركية الصنع، كما رست به سفينة نقل الحبوب «فريند شيب» الوكيل الملاحي لشركة «الأفق اللامع» للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 6850 طنا من حبوب القمح.

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