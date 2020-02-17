الخطوط الأفريقية توضح أسباب تأخر رحلة تونس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 فبراير 2020, 01:50 مساء
طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأفريقية. (أرشيفية: الإنترنت)

أرجعت شركة الخطوط الجوية الأفريقية تأخير رحلتها من بنغازي إلى تونس ذهابًا وإيابًا أمس الأحد إلى تردي خدمات مطار بنينا الأرضية.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم الإثنين أنها «حاولت مرارًا وتكرارًا التقدم بشكاوى لإدارة المطار وشركات المناولة، إلا أن الأمر تفاقم بشكل كبير». وأضاف البيان إن «الشركة تخلي ذمتها من أي تردٍ في خدمات تشغيلها من مطار بنينا».

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وأشارت الخطوط الجوية الأفريقية إلى أنها «تُجدول رسميا رحلاتها من مطار بنينا إلى الإسكندرية وعمّان والكفرة والزنتان»، منوهة إلى أنها توفر الأطقم الجوية لهذه الرحلات حسب المتاح بمنطقة بنغازي.

وعبرت الشركة عن الأمل في أن «تضطلع الجهات المسؤولة بالمطار والمنطقة بما هو مناط بها من واجبات تكفل سير الرحلات بشكل سلس خدمة لمسافري المنطقة الشرقية».

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