الكرملين: بوتين لم يرسل قوات روسية إلى ليبيا

الناطق باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، دميتري بيسكوف، (أرشيفية: الإنترنت)

قال الناطق باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين لم يرسل قوات إلى ليبيا، ولم يصدر أي أوامر في هذا الصدد.

وردا على سؤال بشأن وجود قتلى روس في ليبيا، نفى بيسكوف علمه بهذا الأمر، مضيفا أنه «لا يستطيع تفسير ذلك»، حسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك»، اليوم الإثنين.

وفي وقت سابق، نفى نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، ما ذكره الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، حول وجود شركات عسكرية روسية خاصة تعمل في ليبيا بإشراف من مسؤولين عسكريين روس.

وكان الرئيس التركي اتهم روسيا بـ«إدارة النزاع الليبي على أعلى مستوى»، من خلال إدارتها شركة الأمن الخاصة «فاغنر» في ليبيا، التي قال إنها «تدعم» قوات القيادة العامة، مضيفا أن وزير الدفاع ورئيس الأركان الروسيين يديران عمليات «فاغنر».