البعثة الأوروبية: حل الصراع الليبي يتطلب إنهاء العنف والمشاركة بإخلاص في «عملية برلين»

رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، السفير آلن بوجيا. (أرشيفية: الإنترنت)

قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، آلن بوجيا، إن إنهاء العنف والمشاركة بإخلاص في العملية التي أطلقها مؤتمر برلين هو الطريق الوحيد لحل الصراع الليبي.

وأشار إلى أن الذكرى التاسعة لثورة 17 فبراير «تأتي في وقت الصراع» الذي يعيشه الشعب الليبي، حسب بيان البعثة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وناشد بوجيا «أولئك الذين يمارسون القيادة أن يفكروا في الدماء التي أريقت، والدمار والتهجير الذي لحق بالعاصمة طرابلس وأجزاء أخرى من ليبيا، خلال الأشهر العشرة الماضية، وأن يضعوا اهتمامات الشعب الليبي أولا، عن طريق إنهاء العنف والمشاركة بإخلاص في العملية التي أطلقها مؤتمر برلين».

وتابع: «هذا هو الطريق الوحيد لحل النزاع المستمر، واستئناف عملية المصالحة التي لا غنى عنها لتحقيق السلام والاستقرار والحرية والإزدهار، بعد تسع سنوات من الاضطرابات التي أعقبت ثورة فبراير، والتي وعدت الشعب الليبي بالكثير الذي يستحقه».

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وتحتفل البلاد بالذكرى التاسعة لثورة الـ17 من فبراير التي أطاحت النظام السابق، بينما تشهد هدنة هشة وسط محاولات دولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، عبر ثلاثة مسارات «العسكري والاقتصادي والسياسي».