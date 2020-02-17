البعثة الأوروبية: حل الصراع الليبي يتطلب إنهاء العنف والمشاركة بإخلاص في «عملية برلين»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 فبراير 2020, 11:15 صباحا
رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، السفير آلن بوجيا. (أرشيفية: الإنترنت)

قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، آلن بوجيا، إن إنهاء العنف والمشاركة بإخلاص في العملية التي أطلقها مؤتمر برلين هو الطريق الوحيد لحل الصراع الليبي.

وأشار إلى أن الذكرى التاسعة لثورة 17 فبراير «تأتي في وقت الصراع» الذي يعيشه الشعب الليبي، حسب بيان البعثة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وناشد بوجيا «أولئك الذين يمارسون القيادة أن يفكروا في الدماء التي أريقت، والدمار والتهجير الذي لحق بالعاصمة طرابلس وأجزاء أخرى من ليبيا، خلال الأشهر العشرة الماضية، وأن يضعوا اهتمامات الشعب الليبي أولا، عن طريق إنهاء العنف والمشاركة بإخلاص في العملية التي أطلقها مؤتمر برلين».

وتابع: «هذا هو الطريق الوحيد لحل النزاع المستمر، واستئناف عملية المصالحة التي لا غنى عنها لتحقيق السلام والاستقرار والحرية والإزدهار، بعد تسع سنوات من الاضطرابات التي أعقبت ثورة فبراير، والتي وعدت الشعب الليبي بالكثير الذي يستحقه».

اقرأ أيضا: ترامب: التدخل الأجنبي المستمر في ليبيا يزيد الوضع سوءا

وتحتفل البلاد بالذكرى التاسعة لثورة الـ17 من فبراير التي أطاحت النظام السابق، بينما تشهد هدنة هشة وسط محاولات دولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، عبر ثلاثة مسارات «العسكري والاقتصادي والسياسي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يهدد بوقف التعاون الاستخباراتي مع دول تتعامل مع «هواوي»
دولى
وكالة الطاقة الدولية: لا تأثير كبيرا لتوقف إمدادات النفط الليبي على الأسعار ...
ليبيا
الصحافة الليبية بعد ثورة فبراير: ازدهار مفاجئ ثم تراجع كبير أمام «السوشيال ...
ليبيا
«17 فبراير» في عيون الليبيين: تعثرت الثورة .. وبقيت أحلام البسطاء
ليبيا
بالونات غزة الحارقة تعود إلى التحليق في اتجاه الأراضي التي تحتلها إسرائيل
دولى
وفيات فيروس «كورونا» في الصين تتخطى 1600 شخص
دولى
ننشر أهم ما جاء في خطاب السراج لمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 17 فبراير
ليبيا
افتتاح مدرسة الرماية بالمسدس بطرابلس
رياضة محلية
كواليس اجتماعات المسار الاقتصادي للحوار الليبي
ليبيا
مسارات الحل الدولي تدخل دائرة «التسويف».. تحذيرات أميركية وتحفظات روسية
ليبيا
أغرب طلب زواج.. ضابط يحاصر حبيبته بالدبابات (فيديو)
منوعات
دائرة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام: ليبيا بها أكبر مخزون أسلحة غير مراقبة في ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أصبح «سلعة نادرة».. عصابة تسرق ورق المرحاض في هونغ كونغ