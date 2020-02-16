120 حالة اشتباه بـ«الليشمانيا» خلال أسبوع

علاج أحد المصابين بالليشمانيا (الإنترنت)

أعلنت إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 120 حالة اشتباه بـ«الليشمانيا»، خلال أسبوع (27 يناير وحتى 2 فبراير).

وبحسب النشرة الوبائية الليبية، التي أصدرها المركز اليوم، فإن الأسباب الرئيسية للمرض هي الالتهابات التنفسية العليا والسفلى والإسهالات.

وأوضحت النشرة أن اشتباه الحصبة، (ارتفاع الحرارة والطفح الجلدي) سجل 5 حالات, في حين بلغ عدد حالات الإصابة بالسحايا 6 حالات اشتباه، و9 حالات اشتباه بالسعال الديكي.

وعن الأمراض المنقولة بالمياه، بيّنت الإدارة من خلال نشرتها الوبائية تسجيل 11 حالة اشتباه بمتلازمة يرقان.

وقالت إدارة الرصد والتقصي إن ما ورد من أرقام في النشرة الوبائية هي حالات اشتباه تعقبها خطوات للتأكد والاستجابة.