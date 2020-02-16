السراج يحذر من «كارثة ستطال الجميع» إذا استمر إغلاق المنشآت النفطية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 فبراير 2020, 09:22 مساء
السراج خلال إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية 2020 في ليبيا, 16 فبراير 2020 (المجلس الرئاسي)

حذر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، من «كارثة ستطال الجميع» إذا استمر إغلاق المنشآت النفطية، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ «موقف حازم» وألا يكتفي فقط بالإدانة.

وتحدث السراج، خلال الإعلان عن إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية 2020 في ليبيا، عن الخسائر التي تتحملها البلاد نتيجة إغلاق المواقع النفطية.

وبحسب بيان للمجلس الرئاسي اليوم، حضر الاجتماع الذي عقد في طرابلس كل من منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يعقوب الحلو، وعدد من الوزراء وممثلون عن الهيئات الدولية المعتمدة في ليبيا وعن المجتمع المدني، كما حضر الاجتماع نائب السفير الإيطالي ممثلا للدول الأوروبية الداعمة للخطة.

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وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في 18 يناير الماضي، حالة «القوة القاهرة»، متهمة «القيادة العامة وجهاز حرس المنشآت النفطية في المناطق الوسطى والشرقية» بإيقاف صادرات النفط من عدة موانئ.

وقالت المؤسسة إن الخسائر المترتبة على هذه الإقفالات تجاوزت المليار دولار أميركي لتصل إلى 1.437.616.232 دولارًا أميركيا، أمس الخميس، وذلك بعدما تراجع إنتاج الخام إلى 163 ألفًا و684 برميلًا في اليوم. 

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