عقيلة صالح يلتقي وفدا من قبائل العربان والجعافرة وقماطة وأولاد بريك بالقبة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 فبراير 2020, 05:41 مساء
لقاء المستشار عقيلة صالح مع وفد قبائل العربان والجعافرة وقماطة وأولاد ابريك. (مجلس-النواب)

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أمس السبت، بمقر إقامته في القبة شرق البلاد وفدًا اجتماعيًّا ضم عددًا من مشايخ وأعيان وممثلي المجالس الاجتماعية عن قبائل العربان والجعافرة وقماطة وأولاد بريك.

وقال الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، اليوم الأحد، إن اللقاء ناقش آخر التطورات والمستجدات في البلاد، مشيرًا إلى أن مشايخ القبائل أكدوا خلال لقائهم المستشار عقيلة صالح «دعمهم السلطة الشرعية المتمثلة في مجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي عن طريق صناديق الاقتراع في كل ربوع ليبيا».

وأضاف المصدر أن الوفد الاجتماعي ثمن في ختام اللقاء الدور المهم الذي يقوم به رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، معربين له عن «تأييدهم وثقتهم الكاملة في رئيس مجلس النواب وقيادته الحكيمة ودعمهم المجلس».

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