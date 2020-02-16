في ذكرى 17 فبراير.. «هيئة رعاية أسر الشهداء» تدعو الليبيين للوحدة وحماية الوطن

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 فبراير 2020, 04:22 مساء
الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين في طرابلس. (فيسبوك)

دعت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين، التابعة لحكومة الوفاق، كافة أبناء ليبيا بأن يكونوا يدا واحدة للحفاظ على أرضهم وبناء وطنهم، وتحمل المسؤولية والأمانة تجاه حماية الوطن ومقدراته لأجل الأجيال المقبلة.

وطالبت الهيئة في بيان اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 17 فبراير، كافة مؤسسات الدولة بإزالة العراقيل أمام خدمة أهالي من ضحوا بأرواحهم في سبيل بناء دولة القانون والنظام.

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وأكدت الهيئة تحملها «مسؤولية حماية حقوق أسر وأهالي الشهداء والمفقودين وأبنائنا المبتورين، ونسعى لتقديم كافة السبل الكفيلة لتأمين حياة كريمة لهذه الفئات».

من جهة أخرى، طالبت الهيئة في رسالة رسمية وزير المالية المفوض بشأن طلب الإسراع في صرف المنحة شهريا لأسر الشهداء والمفقودين والمبتورين، اعتبارا من شهر يناير 2020 حسب ما تم الاتفاق عليه أثناء مناقشة مشروع الميزانية.

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