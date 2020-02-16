افتتاح مقر مديرية أمن الجفارة

المقر الجديد لمديرية أمن الجفارة. (مديرية الأمن)

‏أُقيم، صباح اليوم الأحد، حفل افتتاح المقر الجديد لمديرية أمن الجفارة بمنطقة السهلة «النجيلة الغربية».

وذكرت وزارة الداخلية، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن المقر الذي جرى افتتاحه هو مقر المديرية السابق بالمنطقة نفسها، وجرت صيانته والرجوع إليه ومباشرة أعمال المديرية من خلاله.

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وعلى هامش الحفل، عُـقد اجتماع أمني موسع نوقشت خلاله الخطة الأمنية المشتركة الصادرة عن مديرية أمن الجفارة لتأمين المنطقة، بالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية، لحفظ الأمن والاستقرار داخل بلدية الجفارة. حضر الاحتفال مدير الأمن، العميد ناصر الطيف وعدد من المسؤولين.