«خارجية الوفاق» تؤكد أهمية «تصحيح مسار» اتحاد المغرب العربي

أكدت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق أهمية «تصحيح مسار اتحاد المغرب العربي»، وذلك مع الاحتفال بالذكرى 31 لتأسيس الاتحاد.

وأشارت الوزارة في بيان بهذه المناسبة، إلى «الأخذ بالاعتبار ظروف المرحلة الحالية، وما يشهده العالم من تغيرات والمنطقة من تحديات تستلزم حراكا فاعلا وتنسيقا وتضامنا أكبر بين دولنا». وأضاف البيان، «نؤكد مجددا حرص دولة ليبيا على الحفاظ على المكتسبات التي تحققت مع تأسيس هذا الصرح الكبير».

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يشار إلى أن اتحاد المغرب العربي تأسس في 17 فبراير العام 1989 بمدينة مراكش المغربية، ويتألف من خمس دول - وعلاوة على ليبيا - هي المغرب والجزائر وتونس وموريتاتيا، من خلال التوقيع على معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي.