ويليامز: هدنة العاصمة طرابلس «هشة جدا».. ورصدنا 150 انتهاكا

نائبة المبعوث الأممي، ستيفاني ويليامز. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت نائبة المبعوث الأممي، ستيفاني ويليامز، إن الهدنة على تخوم العاصمة طرابلس «هشة جدا»، مشيرة إلى أن البعثة الأممية رصدت «أكثر من 150 انتهاكا».



وأشارت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في ميونيخ إلى أن «حياة الشعب الليبي أسوأ نتيجة هذا الصراع»، مضيفة «ثلث الشعب يتعرض للهجوم ويحتاج للمساعدة». وأضافت: «سمعنا من السلطات التونسية أن ثلاثة ملايين ليبي فروا إلى تونس خلال هذه الفترة».

وانعقدت اليوم الأحد قمة موسعة حول ليبيا على هامش أعمال الدورة الـ56 لمؤتمر ميونيخ للأمن. وشارك في الاجتماع الموسع في مدينة ميونيخ جنوبي ألمانيا، عدة دول على رأسها فرنسا وروسيا وألمانيا وإيطاليا، والمبعوث الأممي غسان سلامة.

وحسب دبلوماسيين، بحث الاجتماع سبل تثبيت وقف إطلاق النار، ومراقبة قرار حظر تصدير الأسلحة، واستمرار المحادثات بين أطراف النزاع.