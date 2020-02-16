ويليامز: «إنجاز» على المسارين الاقتصادي والعسكري

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 فبراير 2020, 01:11 مساء
نائبة المبعوث الأممي، ستيفاني ويليامز. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت نائبة المبعوث الأممي ستيفاني ويليامز إن «إنجازا جرى تحقيقه على المسارين الاقتصادي والعسكري، ضمن مسارات الأمم المتحدة الثلاثة لحل الأزمة اللييىة (والمنبثقة عن مؤتمر برلين).

وأشارت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في ميونيخ الأحد إلى أن «هناك لقاءات في جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة»، موضحة أن «اللجنة العسكرية (5+5) ستجتمع مرة أخرى والمفاوضات مستمرة لدعم وقف إطلاق النار».

وانعقدت اليوم الأحد قمة موسعة حول ليبيا على هامش أعمال الدورة الـ56 لمؤتمر ميونيخ للأمن. وشارك في الاجتماع الموسع في مدينة ميونيخ جنوبي ألمانيا، عدة دول على رأسها فرنسا وروسيا وألمانيا وإيطاليا، والمبعوث الأممي غسان سلامة.

وحسب دبلوماسيين، بحث الاجتماع سبل تثبيت وقف إطلاق النار، ومراقبة قرار حظر تصدير الأسلحة، واستمرار المحادثات بين أطراف النزاع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفيات فيروس «كورونا» في الصين تتخطى 1600 شخص
دولى
الفخفاخ: انسحاب «النهضة» من الحكومة الجديدة «صعب» وضع تونس
عربى
افتتاح مدرسة الرماية بالمسدس بطرابلس
رياضة محلية
كواليس اجتماعات المسار الاقتصادي للحوار الليبي
ليبيا
مسارات الحل الدولي تدخل دائرة «التسويف».. تحذيرات أميركية وتحفظات روسية
ليبيا
أغرب طلب زواج.. ضابط يحاصر حبيبته بالدبابات (فيديو)
منوعات
تسجيل 139 حالة وفاة بـ«كورونا» خلال الساعات الـ24 الماضية بمقاطعة هوبي الصينية
دولى
دائرة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام: ليبيا بها أكبر مخزون أسلحة غير مراقبة في ...
ليبيا
«فرانس برس»: الواحات المغربية تواجه خطر الزوال نتيجة الجفاف
عربى
«المهرج» و«العنصري».. حرب كلامية بين ترامب وبلومبيرغ
دولى
«البنتاغون» يتخلى عن خطط تسليح لتمويل «جدار ترامب»
دولى
جريدة «الوسط»: مجلس الأمن يخطف الأضواء من المسارات الثلاثة ويتبنى مخرجات «برلين»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تأثيرات مختلفة لارتفاع هرمون الذكورة على صحة النساء والرجال