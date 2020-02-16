ويليامز: «إنجاز» على المسارين الاقتصادي والعسكري

نائبة المبعوث الأممي، ستيفاني ويليامز. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت نائبة المبعوث الأممي ستيفاني ويليامز إن «إنجازا جرى تحقيقه على المسارين الاقتصادي والعسكري، ضمن مسارات الأمم المتحدة الثلاثة لحل الأزمة اللييىة (والمنبثقة عن مؤتمر برلين).

وأشارت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في ميونيخ الأحد إلى أن «هناك لقاءات في جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة»، موضحة أن «اللجنة العسكرية (5+5) ستجتمع مرة أخرى والمفاوضات مستمرة لدعم وقف إطلاق النار».

وانعقدت اليوم الأحد قمة موسعة حول ليبيا على هامش أعمال الدورة الـ56 لمؤتمر ميونيخ للأمن. وشارك في الاجتماع الموسع في مدينة ميونيخ جنوبي ألمانيا، عدة دول على رأسها فرنسا وروسيا وألمانيا وإيطاليا، والمبعوث الأممي غسان سلامة.

وحسب دبلوماسيين، بحث الاجتماع سبل تثبيت وقف إطلاق النار، ومراقبة قرار حظر تصدير الأسلحة، واستمرار المحادثات بين أطراف النزاع.