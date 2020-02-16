إجراءات احترازية بإمساعد وبنغازي بعد اكتشاف إصابة بـ«كورونا» في مصر

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الأحد 16 فبراير 2020, 01:04 مساء

أعلن مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، إجراءات احترازية على الحدود المصرية - الليبية بعد اكتشاف أول إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا» المستجد في مصر.

وقال النجار في تصريح هاتفي إلى «بوابة الوسط»: «هناك تواصل مع مكتب الرقابة الصحية الدولية في منفذ إمساعد بهذا الشأن».

وأضاف: «جرى تخصيص غرفة في مستشفى إمساعد، وأخرى في المركز الطبي بنغازي لاستقبال أي حالة اشتباه بالإصابة بالمرض».

ولفت إلى «تصعيد الإجراءات الوقائية والاحترازية في المنفذ تحسبا لدخول أية حالات اشتباه بالمرض»، مشيرا إلى أنه سيجري «إرسال كاميرا حرارية ثابتة للمنفذ لزيادة الإجراءات الاحترازية».

وأكد «عدم تسجيل أي حالة اشتباه لفيروس كورونا إلى الآن بناء على البيانات الواردة من المراكز الصحية ومكاتب الرقابة الدولية عبر المنافذ».

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، اكتشاف أول إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا» المستجد في البلاد، هي الأولى التي يتم تسجيلها في أفريقيا.

وبينما أكد البيان الصادر عن وزارة الصحة والسكان المصرية أن المصاب «أجنبي»، إلا أنه لم يحدد جنسيته، مضيفا أنه لم تظهر أي أعراض على المصاب الذي تم نقله إلى المستشفى لعزله. وقد أبلغت السلطات منظمة الصحة العالمية بالحالة.

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