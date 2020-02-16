النجار: نقل 9 مرضى ليبيين من الصين إلى تونس تجنبا للعدوى بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الأحد 16 فبراير 2020, 12:48 مساء
مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في العاصمة طرابلس. (أرشيفية: بوابة الوسط)

أعلن مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، وصول المرضى الليبيين الموفدين للعلاج في الصين إلى دولة تونس، تجنبا للعدوى بوباء «كورونا» المستجد.

وأوضح النجار في تصريح هاتفي إلى «بوابة الوسط» الأحد، «بناء على التواصل مع السفارة الليبية في دولة الصين، تمت استشارة المجلس بخصوص تسعة مرضى ليبيين موفدين لإجراء جراحة زراعة أعضاء بالصين».

اقرأ أيضا: إطلاق حملة توعية بفيروس «كورونا» في سرت الأربعاء

وأضاف «جرى إبلاغ السفارة بضرورة إخراج المرضى من الصين وترحيلهم إلى ليبيا بناء على قرار اللجنة الاستشارية». وأشار إلى أن «عمليات زراعة الاعضاء تؤدي إلى انخفاض مناعة الجسم مما يسهل الإصابة بالفيروس، وبالفعل نقلوا إلى تونس عن طريق الإمارات».

ونوه إلى أن «الطلاب الليبيين الثلاثة الذين جرى نقلهم من مدينة ووهان الصينية، الموجودين الآن في دولة الجزائر بخير وغير مصابين بالفيروس».

كان مركز مكافحة الأمراض أعلن عدم تسجيل حالات اشتباه بـ«كورونا» في كامل التراب الليبي، وفق بيانات واردة من شبكة الإنذار والاستجابة السريعة بالمستشفيات والمراكز الصحية، وبيانات واردة من مكتب الرقابة الصحية الدولية عبر المنافذ.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفيات فيروس «كورونا» في الصين تتخطى 1600 شخص
دولى
الفخفاخ: انسحاب «النهضة» من الحكومة الجديدة «صعب» وضع تونس
عربى
افتتاح مدرسة الرماية بالمسدس بطرابلس
رياضة محلية
كواليس اجتماعات المسار الاقتصادي للحوار الليبي
ليبيا
مسارات الحل الدولي تدخل دائرة «التسويف».. تحذيرات أميركية وتحفظات روسية
ليبيا
أغرب طلب زواج.. ضابط يحاصر حبيبته بالدبابات (فيديو)
منوعات
تسجيل 139 حالة وفاة بـ«كورونا» خلال الساعات الـ24 الماضية بمقاطعة هوبي الصينية
دولى
دائرة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام: ليبيا بها أكبر مخزون أسلحة غير مراقبة في ...
ليبيا
«فرانس برس»: الواحات المغربية تواجه خطر الزوال نتيجة الجفاف
عربى
«المهرج» و«العنصري».. حرب كلامية بين ترامب وبلومبيرغ
دولى
«البنتاغون» يتخلى عن خطط تسليح لتمويل «جدار ترامب»
دولى
جريدة «الوسط»: مجلس الأمن يخطف الأضواء من المسارات الثلاثة ويتبنى مخرجات «برلين»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تأثيرات مختلفة لارتفاع هرمون الذكورة على صحة النساء والرجال