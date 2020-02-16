النجار: نقل 9 مرضى ليبيين من الصين إلى تونس تجنبا للعدوى بـ«كورونا»

مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في العاصمة طرابلس. (أرشيفية: بوابة الوسط)

أعلن مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، وصول المرضى الليبيين الموفدين للعلاج في الصين إلى دولة تونس، تجنبا للعدوى بوباء «كورونا» المستجد.



وأوضح النجار في تصريح هاتفي إلى «بوابة الوسط» الأحد، «بناء على التواصل مع السفارة الليبية في دولة الصين، تمت استشارة المجلس بخصوص تسعة مرضى ليبيين موفدين لإجراء جراحة زراعة أعضاء بالصين».

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وأضاف «جرى إبلاغ السفارة بضرورة إخراج المرضى من الصين وترحيلهم إلى ليبيا بناء على قرار اللجنة الاستشارية». وأشار إلى أن «عمليات زراعة الاعضاء تؤدي إلى انخفاض مناعة الجسم مما يسهل الإصابة بالفيروس، وبالفعل نقلوا إلى تونس عن طريق الإمارات».

ونوه إلى أن «الطلاب الليبيين الثلاثة الذين جرى نقلهم من مدينة ووهان الصينية، الموجودين الآن في دولة الجزائر بخير وغير مصابين بالفيروس».

كان مركز مكافحة الأمراض أعلن عدم تسجيل حالات اشتباه بـ«كورونا» في كامل التراب الليبي، وفق بيانات واردة من شبكة الإنذار والاستجابة السريعة بالمستشفيات والمراكز الصحية، وبيانات واردة من مكتب الرقابة الصحية الدولية عبر المنافذ.