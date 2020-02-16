سرت تستقبل 1960 أسطوانة غاز طهي

شاحنة غاز في سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

وصل أربع شاحنات محملة بأسطوانات غاز الطهي مدينة سرت.

وقال مدير الإعلام ببلدية سرت في تصريح إلى «بوابة الوسط»: إن كل شاحنة تحمل على متنها 490 أسطوانة غاز طهي، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الأسطوانات التي وصلت السبت 1960 أسطوانة.

وأشار إلى أن آلية التوزيع ستكون عن طريق الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التابعة لمراقبة الاقتصاد بسرت، ويحق لكل مساهم أسطوانة واحدة.

ونوه إلى أن تنظيم آلية التوزيع برعاية لجنة الأزمة بالمجلس التسييرى لبلدية سرت، وبإشراف مديرية الأمن بسرت، وإدارة البحث الجنائي ومراقبة الاقتصاد وجهاز الحرس البلدي سرت.

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وبيّن المصدر أن الشحنة تم توزيعها على أربعة مستودعات لبيع غاز الطهي، وهي مستودع أبوهادي، والقبيبة، والسواوة ومستودع اعنيزة بمحلة الرباط. وجار وصول شحنات غاز الطهي تباعا إلى سرت من أجل توفيره.

وكان اجتماع موسع عُـقد في مدينة سرت، السبت، ناقش ملف غاز الطهي وآلية توفير أسطوانات الغاز وطرق توزيعه، وخلص إلى تشكيل لجنة تتولى الإشراف على التوزيع بمستودعات الغاز تضم مديرية الأمن ومراقبة الاقتصاد وجهاز الحرس البلدي في المدينة.