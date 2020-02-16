قمة مرتقبة حول ليبيا على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن

إحدى جلسات أعمال قمة ميونيخ للأمن. (أرشيفية: الإنترنت)

تنعقد اليوم الأحد قمة موسعة حول ليبيا على هامش أعمال الدورة الـ56 لمؤتمر ميونيخ للأمن.

ويشارك في الاجتماع الموسع في مدينة ميونيخ جنوبي ألمانيا، عدة دول على رأسها فرنسا وروسيا وألمانيا وإيطاليا، والمبعوث الأممي غسان سلامة.

وحسب دبلوماسيين، من المقرر أن يبحث الاجتماع سبل تثبيت وقف إطلاق النار، ومراقبة قرار حظر تصدير الأسلحة، واستمرار المحادثات بين أطراف النزاع.

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ومن المنتظر أن يعقد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، وغسان سلامة مؤتمرا صحفيا عقب نهاية اجتماع ميونيخ حول ليبيا.

بدوره، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان خلال محادثاته مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو إلى أهمية الالتزام الكامل بنتائج مؤتمر برلين حول ليبيا.

وحث لودريان في لقائه مع أوغلو على أهمية التنفيذ الكامل لنتائج مؤتمر برلين ، ولا سيما وضع حد للتدخل الأجنبي في ليبيا وانتهاكات حظر الأسلحة وفق ما نقل موقع وزارة الخارجية الفرنسية.

وكان رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن، فولفغانغ إشينغر، أشار إلى انتهاك أطراف قرار حظر تصدير السلاح في ليبيا، مقترحا فرض عقوبات وآلية رقابة دولية، في حال استمر عدم الامتثال لمخرجات برلين.