إردوغان يتهم روسيا بـ«إدارة الحرب في ليبيا على أعلى مستوى»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 فبراير 2020, 11:52 مساء
الرئيس التركي رجب إردوغان. (أرشيفية: الإنترنت).

اتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم السبت، روسيا بـ«إدارة النزاع الليبي على أعلى مستوى»، قائلًا: «روسيا تدير في الوقت الراهن الحرب هناك على أعلى مستوى»، وذلك حسب تصريحات نقلتها وكالة «فرانس برس» عن جريدة «حرييت» التركية.

وكرر إردوغان اتهامه لشركة الأمن الروسية الخاصة «فاغنر» بدعم قوات القيادة العامة، وقال للصحفيين على متن الطائرة عائدًا من باكستان التي زارها هذا الأسبوع: «إنهم (الروس) حاليًا يديرون فاغنر».

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وتابع الرئيس التركي:«أنهم (الروس) لا يزالون «ينفون وجود أي رابط (مع فاغنر)، وفي الوقت نفسه أكد مواصلة بلاده دعم حكومة الوفاق في إطار مذكرة التفاهم الأمنية والعسكرية الموقعة بين الطرفين في 27 نوفمبر الماضي.

وهاجم إردوغان الغرب لـ«دعمه» قوات القيادة العامة دون أن يسمي أي بلد، وقال: «لا يزال الغرب يدعم هذا الرجل، إنه يحصل على الأسلحة، والذخيرة والمال»، في إشارة إلى القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر.

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