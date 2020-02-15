بالصور.. انتشار أمني كثيف في العاصمة لتأمين احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 فبراير 2020, 11:26 مساء
جانب من الانتشار الأمني لقوات الشرطة بطرابلس، 15 فبراير 2020. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم السبت، تكثيف الدوريات الأمنية التابعة للإدارة العامة للدعم المركزي بالعاصمة طرابلس؛ للمشاركة في تأمين الاحتفالات بالذكرى التاسعة لثورة السابع عشر من فبراير.

وأوضحت الوزارة أن الإدارة العامة للدعم المركز نشرت دورياتها الأمنية الثابتة والمتحركة داخل أرجاء العاصمة؛ لحفظ الأمن ومنع حدوث أي خروقات، وخلق أجواء آمنة للاحتفالات، وذلك حسب ما نشرت الوزارة على صفحتها بموقع «فيسبوك».

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وتظهر صورًا نشرتها الوزارة على صفحتها بموقع «فيسبوك» مركبات شرطية تجوب شوارع العاصمة، إلى جانب تجمعات لأفراد الأمن في أماكن مختلفة من طرابلس.

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