مستشفى الزاوية يتسلم جهاز رنين مغناطيسي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 فبراير 2020, 10:27 مساء
مستشفى الزاوية التعليمي. (أرشيفية: الإنترنت)

تسلم مستشفى الزاوية التعليمي، اليوم السبت، جهاز رنين مغناطيسي «MRI» يعمل بتقنيات حديثة، وذلك في إطار تنفيذ خطة وزارة الصحة بحكومة الوفاق، الرامية لدعم الخدمات الصحية بالقطاع الطبي.

ويأتي إمداد المستشفى بالجهاز في ضوء تعطل جهاز الرنين الذي يمتلكه، وخروجه عن الخدمة لانتهاء عمره الافتراضي، ومن المقرر تشغيل الجهاز الجديد بقسم الآشعة التشخيصية فور انتهاء عمليات التركيب والمعايرة، وذلك حسب بيان منشور على صفحة وزارة الصحة بموقع «فيسبوك».

اقرأ أيضًا وكيل صحة الوفاق: تعافي القطاع الطبي بعد انحداره سنوات

ويتيح التصوير الطبي باستخدام جهاز الرنين المغناطيسي «MRI» النظر إلى داخل جسم الإنسان، دون استخدام الآشعة المضرة، ويمكن استعماله بشكل آمن في فحص الحوامل، وتصوير الدماغ والعمود الفقري والمفاصل والكبد والقلب، وفق بيان لوزارة الصحة بحكومة الوفاق.

وتسلم مستشفى الزاوية التعليمي في أواخر ديسمبر الماضي، ثلاثة مناظير جراحية جرى تشغيلها بقسمي المسالك البولية والجراحة العامة، مزودة بتقنيات تصوير «3D-4K» التي تمتاز بدقتها في الجراحة، إذ تسمح بتكبير الصورة، ورؤية الجسيمات الصغيرة للمرض بشكل واضح، بما يحقق أفضل النتائج في العمليات الجراحية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

افتتاح مدرسة الرماية بالمسدس بطرابلس
رياضة محلية
كواليس اجتماعات المسار الاقتصادي للحوار الليبي
ليبيا
مسارات الحل الدولي تدخل دائرة «التسويف».. تحذيرات أميركية وتحفظات روسية
ليبيا
أغرب طلب زواج.. ضابط يحاصر حبيبته بالدبابات (فيديو)
منوعات
تسجيل 139 حالة وفاة بـ«كورونا» خلال الساعات الـ24 الماضية بمقاطعة هوبي الصينية
دولى
دائرة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام: ليبيا بها أكبر مخزون أسلحة غير مراقبة في ...
ليبيا
«فرانس برس»: الواحات المغربية تواجه خطر الزوال نتيجة الجفاف
عربى
«المهرج» و«العنصري».. حرب كلامية بين ترامب وبلومبيرغ
دولى
«البنتاغون» يتخلى عن خطط تسليح لتمويل «جدار ترامب»
دولى
جريدة «الوسط»: مجلس الأمن يخطف الأضواء من المسارات الثلاثة ويتبنى مخرجات «برلين»
ليبيا
«الصليب الأحمر»: استمرار النزاع في ليبيا يفاقم معاناة المدنيين
ليبيا
انطلاق حملة «هيا نشوف» للفحص البصري لطلاب العاصمة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: كل ما تود معرفته عن غسل محرك السيارة