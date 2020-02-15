مستشفى الزاوية يتسلم جهاز رنين مغناطيسي

مستشفى الزاوية التعليمي. (أرشيفية: الإنترنت)

تسلم مستشفى الزاوية التعليمي، اليوم السبت، جهاز رنين مغناطيسي «MRI» يعمل بتقنيات حديثة، وذلك في إطار تنفيذ خطة وزارة الصحة بحكومة الوفاق، الرامية لدعم الخدمات الصحية بالقطاع الطبي.

ويأتي إمداد المستشفى بالجهاز في ضوء تعطل جهاز الرنين الذي يمتلكه، وخروجه عن الخدمة لانتهاء عمره الافتراضي، ومن المقرر تشغيل الجهاز الجديد بقسم الآشعة التشخيصية فور انتهاء عمليات التركيب والمعايرة، وذلك حسب بيان منشور على صفحة وزارة الصحة بموقع «فيسبوك».

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ويتيح التصوير الطبي باستخدام جهاز الرنين المغناطيسي «MRI» النظر إلى داخل جسم الإنسان، دون استخدام الآشعة المضرة، ويمكن استعماله بشكل آمن في فحص الحوامل، وتصوير الدماغ والعمود الفقري والمفاصل والكبد والقلب، وفق بيان لوزارة الصحة بحكومة الوفاق.

وتسلم مستشفى الزاوية التعليمي في أواخر ديسمبر الماضي، ثلاثة مناظير جراحية جرى تشغيلها بقسمي المسالك البولية والجراحة العامة، مزودة بتقنيات تصوير «3D-4K» التي تمتاز بدقتها في الجراحة، إذ تسمح بتكبير الصورة، ورؤية الجسيمات الصغيرة للمرض بشكل واضح، بما يحقق أفضل النتائج في العمليات الجراحية.