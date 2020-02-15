افتتاح محطة سيدي منصور للكهرباء في بنغازي

افتتاح محطة سيدي منصور للكهرباء ببنغازي, 15 فبراير 2020 (الحكومة الموقتة)

افتتح رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، صباح اليوم السبت، محطة سيدي منصور المحمولة 220-30 كيلو فولت.

وبحسب بيان للحكومة الموقتة، حضر الافتتاح وزير الحكم المحلي عادل الزايدي، ورئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة فخري المسماري، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري، ومديرو الإدارات والدوائر بالشركة العامة للكهرباء.

وشدد البيان على أن المحطة من المشاريع المهممة والاستراتيجية، التي تساهم في حل مشاكل ومختنقات الشبكة الكهربائية في المنطقة الممتدة من (سيدي خليفة حتى منطقة توكرة) شرق بنغازي،

وتعمل من خلال مهندسي وفنيي الشركة العامة للكهرباء وبأيادٍ ليبية خالصة.

وأطلع مهندسو الشركة، رئيس الحكومة الموقتة على أبرز المشاكل في الشبكة العامة للكهرباء، والحلول اللازمة لإنهائها.