افتتاح محطة سيدي منصور للكهرباء في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 فبراير 2020, 09:58 مساء
افتتاح محطة سيدي منصور للكهرباء ببنغازي, 15 فبراير 2020 (الحكومة الموقتة)

افتتح رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، صباح اليوم السبت، محطة سيدي منصور المحمولة 220-30 كيلو فولت.

وبحسب بيان للحكومة الموقتة، حضر الافتتاح وزير الحكم المحلي عادل الزايدي، ورئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة فخري المسماري، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري، ومديرو الإدارات والدوائر بالشركة العامة للكهرباء.

وشدد البيان على أن المحطة من المشاريع المهممة والاستراتيجية، التي تساهم في حل مشاكل ومختنقات الشبكة الكهربائية في المنطقة الممتدة من (سيدي خليفة حتى منطقة توكرة) شرق بنغازي،

وتعمل من خلال مهندسي وفنيي الشركة العامة للكهرباء وبأيادٍ ليبية خالصة.

وأطلع مهندسو الشركة، رئيس الحكومة الموقتة على أبرز المشاكل في الشبكة العامة للكهرباء، والحلول اللازمة لإنهائها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

افتتاح مدرسة الرماية بالمسدس بطرابلس
رياضة محلية
كواليس اجتماعات المسار الاقتصادي للحوار الليبي
ليبيا
مسارات الحل الدولي تدخل دائرة «التسويف».. تحذيرات أميركية وتحفظات روسية
ليبيا
أغرب طلب زواج.. ضابط يحاصر حبيبته بالدبابات (فيديو)
منوعات
تسجيل 139 حالة وفاة بـ«كورونا» خلال الساعات الـ24 الماضية بمقاطعة هوبي الصينية
دولى
دائرة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام: ليبيا بها أكبر مخزون أسلحة غير مراقبة في ...
ليبيا
«فرانس برس»: الواحات المغربية تواجه خطر الزوال نتيجة الجفاف
عربى
«المهرج» و«العنصري».. حرب كلامية بين ترامب وبلومبيرغ
دولى
«البنتاغون» يتخلى عن خطط تسليح لتمويل «جدار ترامب»
دولى
جريدة «الوسط»: مجلس الأمن يخطف الأضواء من المسارات الثلاثة ويتبنى مخرجات «برلين»
ليبيا
«الصليب الأحمر»: استمرار النزاع في ليبيا يفاقم معاناة المدنيين
ليبيا
انطلاق حملة «هيا نشوف» للفحص البصري لطلاب العاصمة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: كل ما تود معرفته عن غسل محرك السيارة