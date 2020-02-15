تركيب محرقة للنفايات «صديقة للبيئة» في طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 15 فبراير 2020, 08:32 مساء
تركيب محرقة للنفايات «صديقة للبيئة» في طبرق, 15 فبراير 2020 (الإنترنت)

قام مركز طبرق الطبي، صباح اليوم السبت، بتركيب محرقة حديثة خاصة بالنفايات والمخلفات الطبية صديقة للبيئة، تكون بديلة للمحرقة القديمة بالمركز المتوقفة عن العمل منذ سنوات.

وقال معتز خالد، مدير مكتب الإعلام بمركز طبرق الطبي، لـ«بوابة الوسط»، إن مركز طبرق الطبي قام بتركيب محرقة حديثة خاصة بالنفايات والمخلفات الطبية بديلة للمحرقة القديمة بالمركز، المتوقفة عن العمل منذ سنوات، إذ تعتبر المحرقة الجديدة صديقة للبيئة وتتوافق مع المعايير العالمية.

وأضاف أن الفريق الهندسي المختص الذي وصل قبل أيام إلى طبرق، شرع بتركيب المحرقة للتخلص من المخلفات بطرق سليمة دون أي دخان، موضحًا: «يأتي وجود هذه المحرقة الخاصة بالمخلفات الطبية من المشاريع المنبثقة من وزارة الصحة بالحكومة الموقتة عبر لجنة العطاءات».

وأكد مدير مكتب الإعلام بمركز طبرق الطبي أن إدارة المركز تسعى جاهدة لتوفير كافة الإمكانات اللازمة من أدوية ومعدات ومستلزمات ومعدات طبية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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