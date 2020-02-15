السراج: ملتزمون بوقف إطلاق النار لكن «لن نتخلى عن أخذ الحيطة»

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، أن قواته ملتزمة بقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها وقف إطلاق النار، لكنها «لن تتخلى عن أخذ الحيطة».

وتابع السراج، خلال كلمة له اليوم في مناسبة الذكرى التاسعة لثورة 17 فبراير، أن حكومته «تتخذ إجراءات للدفاع عن أنفسنا وتحسين منظومتنا الدفاعية وقادرون على صد الاعتداء»، مضيفًا أن «المعتدي يسعى للسلطة ولو لكان على جثث جميع الليبيين»، وفق قوله.

وأوضح أن الجميع لاحظ تزايد الخروقات منذ صدور قرار مجلس الأمن الأخير، مضيفًا أن السياق الوحيد لفهم تحركات حكومة الوفاق هو «الدفاع المشروع عن النفس»، الذي تكفله كافة القوانين والشرائع الدولية.