مستشفى الحرابة يتسلّم شحنة من الأجهزة والمعدات الطبية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 فبراير 2020, 04:20 مساء
شحنة أجهزة ومعدات طبية تصل مستشفى الحرابة القروي, 15 فبراير 2020 (صحة الوفاق)

تسلّم مستشفى الحرابة القروي، شحنة من الأجهزة والمعدات الطبية، تضمنت تجهيزات متكاملة خاصة بغرفة العمليات الجراحية وجهاز موجات فوق صوتية 3D يعمل بتقنيات حديثة وأجهزة تخطيط القلب.

وبحسب بيان لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، تضمنت الشحنة منظارا لإجراء العمليات الجراحية وجهاز أشعة رقمي مع ملحقاته وجهاز تنفس صناعي وجهاز تخدير مع ملحقاته.

كما تضمنت جهاز تعقيم مركزي خاص بإجراء العمليات الجراحية وشاشات مراقبة العلامات الحيوية للمريض، وأسرّة خاصة بحجرة العناية الفائقة وأجهزة حقن وريدي وأجهزة الصدمة الكهربائية والإنعاش، وأسرة إيواء وطاولات خاصة بإجراء العمليات الجراحية.

وأوضح البيان أن الإمدادات الطبية تصل تباعًا إلى المرافق الصحية في مختلف مدن ومناطق البلاد تنفيذًا لخطة الوزارة التي أطلقها الوكيل العام محمد هيثم عيسى بهدف دعم الخدمات الصحية التي يقدمها القطاع الصحي العام.

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