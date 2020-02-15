وزير الخارجية التركي: حفتر لا يريد حلا سياسيا في ليبيا

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو. (أرشيفية: الإنترنت).

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم السبت، إن قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر «يريد حلا عسكريا، وليس سياسيا للصراع في ليبيا».

واتهم الوزير التركي، في مؤتمر صحفي بميونيخ، حفتر، بـ«انتهاك وقف إطلاق النار باستمرار».

وأضاف أوغلو في حضور وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، قائلا: «يتعين إيقافه (حفتر) حتى يتسنى التوصل إلى حل سياسي»، حسب ما نقلت وكالة «رويترز».

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وتشهد طرابلس مواجهات مسلحة منذ أبريل 2019، ولم تفلح الجهود الدولية في وقف إطلاق النار، على الرغم من عقد مؤتمر برلين الشهر الماضي وتركيزه على هذه المسألة بشكل أساسي.

ووقعت تركيا مع حكومة الوفاق التي يقودها فائز السراج، مذكرتي تفاهم في المجالين الأمني/ العسكري، والبحري في نوفمبر الماضي، وعلى إثرهما وافق البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.