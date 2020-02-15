بالتمر يطلب بيانات من لم يتقاضوا رواتبهم لصرفها

رئيس مصلحة الأحوال المدنية الليبية محمد بالتمر (أرشيفية: الإنترنت)

طلب رئيس مصلحة الأحوال المدنية من مديري فروع المصلحة الإسراع في إحالة كشوف بيانات الموظفين، الذين لم يتقاضوا أي مرتبات من أجل صرف مستحقاتهم، على أن يكون إرسال البيانات خلال مدة أقصاها أسبوعان.

وأوضح خطاب موجه من رئيس المصلحة، محمد بالتمر، إلى مديري الفروع بالمصلحة ومدير إدارة شؤون المواطنين أنه يجب «إحالة كشوف ببيانات الوظيفة كاملة للموظفين الذين لم يتقاضوا المقابل المالي على ما أسند إليهم من أعمال بمقتضى القرار رقم 831، إضافة إلى ضرورة بيان تاريخ رسالة التمكين واسم وصفة الموقع عنها»، وذلك حسبما نشرت صفحة وزارة العمل التابعة لحكومة الوفاق على موقع «فيسبوك»، اليوم السبت.

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وكانت مشكلة تأخر صرف مرتبات العاملين في الجهاز الإداري بالدولة موضع نقاش لقاء بين النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبدالسلام كاجمان، ووزير المالية، فرج بومطاري، الثلاثاء الماضي.

وأكد كاجمان وبومطاري ضرورة حل هذه الأزمة، بينما حمّلت وزارة المالية، المصرف المركزي في طرابلس مسؤولية التأخير والتعثر في صرف مرتبات شهر يناير الماضي.