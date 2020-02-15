منظمة الصحة العالمية تسلم أجهزة للكشف عن مرض الدرن في طرابلس ويفرن

موظفان بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض يعملان على جهاز كشف مرض الدرن. (الإنترنت).

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن ⁧‫منظمة الصحة العالمية‬⁩ سلمت فرعي المركز في طرابلس ويفرن ‬⁩ جهازين عاليي التقنية لإجراء الفحوصات السريعة للكشف عن مرض ⁧‫الدرن‬⁩ المقاوم.

ويسهم الجهاز في سرعة تشخيص المرض ومن ثم البدء في العلاج بشكل فوري، مقارنة بما كان معمولا به سابقا، حسب المركز الذي أشار في بيان اليوم السبت، إلى أن المنظمة الدولية سلمت الجهاز لفرعه في طرابلس من أجل إجراء المسوحات الطبية لتشخيص المرض لدى الفئات عالية الخطورة في التجمعات السكانية.

اقرأ أيضا: «الوطني لمكافحة الأمراض» يؤكد عدم تسجيل أي حالات اشتباه بفيروس «كورونا» في ليبيا

كما أشار المركز إلى أنه من المقرر أن يتم تركيب جهازيين مماثلين بفروع المركز في مدينتي ⁧طبرق و ⁧سبها، من دون الإعلان عن توقيت تركيب الجهازين.