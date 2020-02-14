وصول أجهزة غسيل لمرضى الكلى بمستشفى بن سينا التعليمي في سرت

وصول أجهزة غسيل لمرضى الكلى بمستشفى بن سينا التعليمي في سرت, 14 فبراير 2020 (الوسط)

وصلت لمستشفى بن سينا التعليمى بسرت، شحنة جديدة من المعدات والأجهزة الطبية الجديدة والحديثة، مقدمة من وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، متمثلة في 10 أجهزة حديثة غسيل لمرضى الفشل الكلوى، وأربعة أسرة خاصة بغسيل الكلى وجهاز ضغط الهواء air compressor.

وقال مدير عام مستشفى بن سينا التعليمى بسرت الدكتور على الزرقاء، إلى «بوابة الوسط»، إن شحنات أخرى ستصل قريبا للمستشفى، خاصة بتجهيزات قسم العناية الفائقة وقسمي الجراحة والباطنة نساء بالطابق الثالث بالمستشفى وغيرها من الاحتياجات الأخرى التي تساهم في تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى النزلاء والمترددين للعلاج بأقسام المستشفى بكل يسر وسهولة.

وأوضح أن المهندسين والفنيين يقومون حاليا بتجهيز جهاز الرنين المغناطيسي الحديث الذى سيقدم خدمات التصوير الديجتال الحديثة للمرضى أيضا.