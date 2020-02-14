فقد التيار الكهربائي في 50 محولا بعد سرقة 1200 متر أسلاك ضغط عالٍ في العامرية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 فبراير 2020, 08:20 مساء
أعمدة ضغط عال. (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت الشركة العامة للكهرباء عن سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 1200 متر، على خط أولاد جابر من 30 العامرية، ما أدى إلى فقد تغذية التيار الكهربائي عن 50 محول وانقطاع التيار الكهربائي عن بعض منازل المواطنين بمنطقة أولاد جابر بالعامرية.

ولفتت الشركة في بيان اليوم، إلى أن مجموعة من اللصوص سرقوا أسلاكا تقدر بمسافة 1800 متر على خط الزياني من 30 الجمال بمنطقة الناصرية بالجفارة، وكذلك كسر أربعة أعمدة على الخط، الأمر الذي أدى إلى فقد التغذية عن أربعة محولات هوائية وانقطاع التيار الكهربائي عن بعض منازل المواطنين القاطنين بالمنطقة.

كما تم سرقة كابل حجم 240 مسافة 20 مترا من محطة المشروع الزراعي، بدائرة توزيع قصر خيار بإدارة توزيع المرقب.

وشددت الشركة على أنها تخلي مسؤوليتها عن أي انقطاعات تحدث نتيجة هذه الاعتداءات المتكررة والتي تزايدت وتيرتها خلال هذه الفترة وبشكل مستمر، مناشدة كافة الجهات الاعتبارية بتحمل مسؤوليتها وحماية مكونات الشبكة الكهربائية.

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