حفتر: «لا سلم إلا بنزع سلاح عصابات المليشيات»

أعلن القائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، أنه «لا سلم إلا بنزع سلاح عصابات المليشيات ومغادرة المرتزقة أرضنا الذين أرسلهم مختل تركيا المسعور» بحسب قوله في إشارة إلى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وتابع حفتر في كلمة وجهها لتظاهرة في بنغازي، «كنا ومازلنا دعاة سلام»، لكن «السلام الذي يضمن لشعبنا كرامته وحريته والسيطرة علي مقدراته والتمتع بخيراته ولن يكون ذلك إلا باستسلام الإرهابيين أو يواجهون مصيرهم المحتوم»، حسب قوله، مضيفا «هذا هو السلام الذي نمد إليه أيدينا ونعلن معه وقفا دائما لإطلاق النار».