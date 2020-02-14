«يونيسف» تبدأ ورش عمل لتنفيذ نظام معلومات الصحة المناطقية

أعضاء من «يونيسف» مع عناصر بمركز المعلومات الصحية بوزارة الصحة, 14 فبراير 2020 (يونيسيف)

بدأت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، بالشراكة مع مركز المعلومات الصحية بوزارة الصحة في حكومة الوفاق، سلسلة من ورش العمل لبناء قدرات العاملين في فروع مركز المعلومات الصحية لتنفيذ نظام معلومات الصحة المناطقية (DHIS2).

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ولفتت اليونيسيف، في بيان اليوم، أنها تعمل على دعم مركز المعلومات الصحية بوزارة الصحة، على تنفيذ نظام المعلومات الصحية المناطقية (DHIS2) في 670 مرفقا صحيا في 24 بلدية في جميع أنحاء ليبيا، وذلك من خلال الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي في ليبيا وضمن برنامج «الانتعاش والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا».