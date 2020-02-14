بوغدانوف يبحث مع أبوسعيدة تسوية الأزمة الليبية في ضوء قرار مجلس الأمن

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 فبراير 2020, 01:32 صباحا
نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف. (أرشيفية: الإنترنت).

بحث المبعوث الشخصي للرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، مع القائم بأعمال السفارة الليبية بروسيا، مصطفى أبوسعيدة، تسوية الأزمة الليبية في ضوء اعتماد مجلس الأمن الدولي لمخرجات مؤتمر برلين.

وتطرق الاجتماع الذي عُقد بالعاصمة الروسية موسكو، إلى مناقشة استعدادات انعقاد الاجتماع الوزاري الأول للجنة الدولية المعنية بتنفيذ نتائج مؤتمر برلين، في 16 فبراير الجاري بالعاصمة الألمانية ميونيخ، وذلك حسب بيان لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق.

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واعتمد مجلس الأمن الدولي في جلسة عقدت مساء الأربعاء، وشهدت سجالًا بين مندوبتي الولايات المتحدة وبريطانيا من جهة والمندوب الروسي من جهة أخرى، مخرجات مؤتمر برلين ومن بينها وقف إطلاق النار في ليبيا.

وصوت جميع أعضاء المجلس الخمسة عشر لصالح مشروع القرار البريطاني باستثناء روسيا التي امتنعت عن التصويت، وشككت في جدوى القرار، منتقدة رفض المقترحات التي تقدمت بها عند إعداد القرار، ولكنها أكدت في نفس الوقت عملها مع «جميع الليبيين لتحقيق هدنة دائمة، والعمل على استعادة وحدة الدولة الليبية وتطبيع الحياة في البلاد»، حسب وكالة «سبوتنيك» الروسية.

يشار إلى أن مؤتمر برلين الذي عُقد في 19 يناير الماضي بمشاركة 12 دولة وأربع منظمات دولية وإقليمية، خلص إلى بيان ختامي مكون من 55 نقطة من بينها الالتزام بحظر توريد الأسلحة، وعدم التدخل في الشؤون الليبية، والالتزام بهدنة وقف إطلاق النار التي أعلن عنها بمبادرة روسية-تركية ودخلت حيز التنفيذ في 12 يناير الماضي.

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