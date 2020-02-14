انطلاق حملة «هيا نشوف» للفحص البصري لطلاب العاصمة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 فبراير 2020, 01:10 صباحا
جانب من فعاليات انطلاق حملة «هيا نشوف»، 13 فبراير 2020. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

انطلقت صباح الخميس بمدرسة «النساء الخالدات» للتعليم الأساسي حملة «هيا نشوف» المخصصة للفحص البصري لطلاب العاصمة طرابلس.

وأُعلن عن الحملة من خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مدرسة «النساء الخالدات» بمنطقة حي الأندلس بالعاصمة طرابلس، وتستهدف 25 مدرسة يجري على طلابها فحص بصري بقياس مستوى النظر، حسب بيان منشور على صفحة المركز الوطني لمكافحة الأمراض بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وتوفر الحملة خدمة تصحيح «العيوب الانكسارية»، إلى جانب نظارات طبية لمستحقيها، ويشارك في تنظيمها المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، وكذلك إدارة الخدمة الاجتماعية والصحية بوزارة التعليم بحكومة الوفاق، وشركة بصريات طرابلس.

جانب من فعاليات انطلاق حملة «هيا نشوف»، 13 فبراير 2020. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
جانب من فعاليات انطلاق حملة «هيا نشوف»، 13 فبراير 2020. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
جانب من فعاليات انطلاق حملة «هيا نشوف»، 13 فبراير 2020. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
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