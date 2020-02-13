ميناء بنغازي يستقبل 232 حاوية سيارات استيراد أميركي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 فبراير 2020, 11:17 مساء
سفينة نقل حاويات راسية في ميناء بنغازي، (أرشيفية: الإنترنت)

استقبل ميناء بنغازي البحري، اليوم الخميس، سفينتي شحن تحوي سيارات وأطنانًا من حبوب القمح.

وقال الناطق باسم إدارة ميناء بنغازي البحري، مفتاح الشهيبي، إن سفينة نقل الحاويات «أماندا أف» الوكيل الملاحي لشركة «ميديترنيان» للتوكيلات الملاحية دخلت الميناء وعلى متنها 232 حاوية سيارت استيراد أميركي بالكامل، وذلك حسب صفحة الميناء بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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كما رست بالميناء سفينة نقل الحبوب «فريند شيب» الوكيل الملاحي لشركة «الأفق اللامع» للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 6850 طن من حبوب القمح.

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