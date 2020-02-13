«بلدي غدامس» يصدر 4 قرارات لتيسير توزيع الوقود في المدينة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 فبراير 2020, 10:58 مساء
العميد المكلف المجلس البلدي غدامس، محمود ميلود. (المجلس البلدي غدامس)

بحث العميد المكلف المجلس البلدي غدامس، محمود ميلود، اليوم الخميس، مع المشرفين على إدارة محطة الوقود، ورئيس مركز الشرطة، سبل وضع آلية واضحة لتوزيع الوقود في المدينة.

وخلص الاجتماع إلى إصدار عدة قرارات منها إنهاء جميع التكلفات السابقة الصادرة من البلدية، وكذلك عدم فتح محطة الوقود لغرض البيع إلا بوجود أفراد الشرطة على أن تقفل بأمرهم إذا وقع أي خلل يضر بالنظام، حسب بيان منشور على صفحة المجلس البلدي غدامس بموقع «فيسبوك».

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كما تقرر«منع تعبئة البنزين في الجالونات ما لم يتوفر بشكل كافي وزائد، بدءًا من تاريخ اليوم»، كما قرر المشاركون كذلك ترك الحرية لأفراد الشرطة في تقدير الحالات الخاصة الواجب إدخالها للمحطة دون الالتزام بالطوابير.

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