«الحكومة الموقتة»: الإثنين عطلة رسمية لمناسبة ذكرى ثورة 17 فبراير

شعار الحكومة الموقتة. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلنت الحكومة الموقتة، 17 فبراير المقبل (الإثنين المقبل) عطلة رسمية في جميع المؤسسات، لمناسبة الذكرى التاسعة لثورة السابع عشر من فبراير.

ونص قرار الحكومة الذي استند إلى أحكام القانون رقم «5» لسنة 2012 بشأن تحديد العطلات الرسمية على «استثناء المؤسسات والجهات العامة التي تتطلب عملها تواجد موظفيها بمقارهم مع حفظ حقوقهم في ذلك».

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ولفتت الحكومة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن الأحد المقبل الموافق 16 فبراير، يوم دوام عمل رسمي.