«الحكومة الموقتة»: الإثنين عطلة رسمية لمناسبة ذكرى ثورة 17 فبراير

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 فبراير 2020, 10:26 مساء
شعار الحكومة الموقتة. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلنت الحكومة الموقتة، 17 فبراير المقبل (الإثنين المقبل) عطلة رسمية في جميع المؤسسات، لمناسبة الذكرى التاسعة لثورة السابع عشر من فبراير.

ونص قرار الحكومة الذي استند إلى أحكام القانون رقم «5» لسنة 2012 بشأن تحديد العطلات الرسمية على «استثناء المؤسسات والجهات العامة التي تتطلب عملها تواجد موظفيها بمقارهم مع حفظ حقوقهم في ذلك».

اقرأ أيضا «الرئاسي»: الإثنين عطلة رسمية لمناسبة ذكرى ثورة 17 فبراير

ولفتت الحكومة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن الأحد المقبل الموافق 16 فبراير، يوم دوام عمل رسمي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيس وزراء بريطانيا يتعرض لضغوط بسبب إجازة بكلفة 15 ألف جنيه إسترليني
دولى
وفاة رئيسة بعثة معبد «فلافيو» في لبدة
ثقافة وفن
طلاب ليبيون يفوزون في مسابقة التراث الثقافي العربي
ليبيا
بعد قرار مجلس الأمن.. ماس: مخرجات برلين باتت ملزمة الآن لجميع الأطراف
ليبيا
في اليوم العالمي للإذاعة: مسيرة البرامج الرياضية الليبية المسموعة.. الدراجي ...
رياضة محلية
«أفريكوم» تبدي مرونة لتحويل بعض «مواردها» من الصومال لمواجهة التهديدات في ليبيا
ليبيا
قناة الوسط | أدرينالين adrenaline - الحلقة الـ 14: vortex
فيديو
الأمم المتحدة تعلن أسماء 112 شركة على صلة بالمستوطنات الإسرائيلية
عربى
قرار مجلس الأمن: التصدير غير المشروع للنفط يقوض حكومة الوفاق ومؤسسة النفط
ليبيا
«واشنطن بوست»: الاستخبارات الأميركية والألمانية تجسست على مئة دولة بواسطة شركة ...
دولى
30 عضوا من «تأسيسية الدستور» يطالبون البعثة الأممية بعدم التدخل في الشأن ...
ليبيا
ممثل «الوفاق» في اجتماعات «5+5»: قدمنا مقترحا «عمليا ويؤدي الغرض» ولكن الطرف ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

آثار خطيرة لنقص فيتامين С في جسمك