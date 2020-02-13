استحداث وحدة قسطرة متكاملة بمستشفى طرابلس المركزي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 فبراير 2020, 10:01 مساء
جانب من افتتاح قسم العناية الفائقة بمستشفى طرابلس المركزي، 24 أغسطس 2019. (صحة الوفاق)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، اليوم الخميس، استحداث وحدة قسطرة قلبية متكاملة بمستشفى طرابلس المركزي، لأول مرة منذ إنشاء المستشفى قبل أكثر من مئة عام، وذلك في إطار خطة الوزارة الرامية لدعم قطاع الخدمات الطبية.

وقالت وزارة الصحة إن الوحدة مجهزة بجهاز قسطرة أميركي الصنع، وإنها استحدثت في إطار أعمال الصيانة الجذرية التي يشهدها المستشفى، والتي شملت كافة الأعمال المدنية، وذلك حسب بيان منشور على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وتتكون الوحدة من «حجرة تحكم، حجرة عناية، حجرة إفاقة، حجرة عمليات، مخزن خاص بملحقات جهاز القسطرة، مكتب إداري مجهز بمخزن صغير، إلى جانب دورتي مياه».

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