«خارجية الوفاق» تطالب مجلس الأمن بمحاسبة المسؤولين عن انتهاك وقف إطلاق النار

طالبت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، اليوم الخميس، مجلس الأمن الدولي بمحاسبة المسؤولين عن انتهاك قرار وقف إطلاق النار في ليبيا.

وصوت مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوا مساء الأربعاء، بالموافقة بغالبية 14 عضوا وامتناع روسيا، على اعتماد القرار المقدم من بريطانيا لاعتماد مخرجات مؤتمر برلين ومن بينها وقف إطلاق النار في ليبيا.

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ودانت الوزارة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «انتهاك قوات القيادة العامة قرار وقف إطلاق النار»، وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن ذلك.

وشدد القرار رقم «2510» على «ضرورة إرساء وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار في ليبيا في أقرب فرصة»، وبات أول نص ملزم يتبناه مجلس الأمن منذ اندلاع حرب العاصمة بداية أبريل الماضي، وتم التصويت عليه بعد مشاورات على نصه استمرت لثلاثة أسابيع، وذلك حسب وكالة «فرانس برس».