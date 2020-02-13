«مالية الوفاق» تطلب التقيد بقرار خفض مرتبات المجلس الرئاسي

شعار وزارة المالية بحكومة الوفاق. (أرشيفية: الإنترنت)

أخطرت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، المراقبات ومكاتب الخدمات المالية بالجهات الحكومية بضرورة التقيد بتنفيذ قرار مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني رقم (24) لسنة 2019، بشأن خفض مرتبات رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ووزراء حكومة الوفاق ومستشاريهم اعتبارا من الأول من يناير 2020.

جاء ذلك في كتاب وجهه مدير إدارة المراقبين الماليين إلى المراقبات ومكاتب الخدمات المالية بالمناطق والوزارات والهيئات والمؤسسات والجامعات والمستشفيات مؤرخ في 10 فبراير الجاري، نشرته وزارة المالية عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الخميس.

ونص الكتاب على خفض مرتبات رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة والوزراء ومن في حكمهم ووكلاء الوزراء «بنسبة 40%»، وخفض رواتب مستشاري رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ومستشاري الوزراء «بنسبة 30%» اعتبارا من 1 يناير 2020.

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كان مجلس وزراء حكومة الوفاق وافق خلال اجتماعه في 12 نوفمبر 2019 على تخفيض مرتبات رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي والوزراء ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم بنسبة 40%، وكذلك خفض مرتبات مستشاري رئيس وأعضاء المجلس ومستشاري الوزراء بنسبة 30%.

وأوضح بيان صادر عن المجلس أن وزارة المالية ستتولى «تقديم مقترح لباقي الشرائح التي تتقاضى مرتبات بموجب جداول خاصة، وتحديد نسبة التخفيض حسب طبيعة كل جهة خلال أسبوع من تاريخه»، حسب صفحة الحكومة على موقع «فيسبوك».

كما أقر المجلس استكمال إجراءات توحيد جداول تنظم جميع شرائح مرتبات القطاع العام. كما أقر اتخاذ خطوات في اتجاه تخفيض جداول مرتبات الجهات التي حددت المعاملة المالية لها بموجب قوانين صادرة عن السلطة التشريعية.