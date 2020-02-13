«داخلية الوفاق» تناقش خطة عمل البعثة الأوروبية للمساعدة في إدارة الحدود

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 فبراير 2020, 05:49 مساء
اجتماع وكيل وزارة الداخلية عميد خالد مازن مع رئيس «يوبام». (وزارة الداخلية)

عقد وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، عميد خالد مازن، ظهر اليوم الخميس اجتماعا مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة الشاملة للحدود الليبية (يوبام)، فنشنزو تاليليفري.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع جرى خلاله مناقشة خطة عمل البعثة الأوروبية مع وزارة الداخلية للعام 2020، واستراتيجية مكافحة الإرهاب وعدة نقاط وجوانب لصيقة بدعم وتطوير قدرات منتسبي وزارة الداخلية ومكوناتها.

وأعرب وكيل وزارة الداخلية العميد خالد مازن، في بداية الاجتماع عن امتنانه بوجود رئيس البعثة الأوروبية فنشنزو تاليليفري وتكريس نشاطاتها المتفق بشأنها مع وزارة الداخلية، وأثنى على الجهود المبذولة من قبل رئيس البعثة في تحقيق نتائج ملموسة على الأرض.

من جهته، أعرب رئيس البعثة الأوروبية عن شكره على حفاوة الاستقبال، مؤكدا أن «دول الاتحاد الأوروبي ممتنة جداً من الجهود المبذولة والخطوات العملية المقامة مع الجانب الأمني الليبي، وتعهد بنقل جميع النقاط التي عرضها الوكيل إلى الاتحاد الأوروبي، وأن تكون هناك خطوات ملموسة ومستعجلة على الأرض».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة رئيسة بعثة معبد «فلافيو» في لبدة
ثقافة وفن
طلاب ليبيون يفوزون في مسابقة التراث الثقافي العربي
ليبيا
في اليوم العالمي للإذاعة: مسيرة البرامج الرياضية الليبية المسموعة.. الدراجي ...
رياضة محلية
«أفريكوم» تبدي مرونة لتحويل بعض «مواردها» من الصومال لمواجهة التهديدات في ليبيا
ليبيا
قناة الوسط | أدرينالين adrenaline - الحلقة الـ 14: vortex
فيديو
الأمم المتحدة تعلن أسماء 112 شركة على صلة بالمستوطنات الإسرائيلية
عربى
قرار مجلس الأمن: التصدير غير المشروع للنفط يقوض حكومة الوفاق ومؤسسة النفط
ليبيا
«واشنطن بوست»: الاستخبارات الأميركية والألمانية تجسست على مئة دولة بواسطة شركة ...
دولى
30 عضوا من «تأسيسية الدستور» يطالبون البعثة الأممية بعدم التدخل في الشأن ...
ليبيا
ممثل «الوفاق» في اجتماعات «5+5»: قدمنا مقترحا «عمليا ويؤدي الغرض» ولكن الطرف ...
ليبيا
مجلس السلم الأفريقي يقترح ثلاثة إجراءات لوقف الاقتتال في ليبيا
ليبيا
فيصل علي: المال و«البيزنس» لا يصنعان الفنان
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«واتساب» يتخطى عدد مستخدميها عتبة المليارين