«داخلية الوفاق» تناقش خطة عمل البعثة الأوروبية للمساعدة في إدارة الحدود

اجتماع وكيل وزارة الداخلية عميد خالد مازن مع رئيس «يوبام». (وزارة الداخلية)

عقد وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، عميد خالد مازن، ظهر اليوم الخميس اجتماعا مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة الشاملة للحدود الليبية (يوبام)، فنشنزو تاليليفري.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع جرى خلاله مناقشة خطة عمل البعثة الأوروبية مع وزارة الداخلية للعام 2020، واستراتيجية مكافحة الإرهاب وعدة نقاط وجوانب لصيقة بدعم وتطوير قدرات منتسبي وزارة الداخلية ومكوناتها.

وأعرب وكيل وزارة الداخلية العميد خالد مازن، في بداية الاجتماع عن امتنانه بوجود رئيس البعثة الأوروبية فنشنزو تاليليفري وتكريس نشاطاتها المتفق بشأنها مع وزارة الداخلية، وأثنى على الجهود المبذولة من قبل رئيس البعثة في تحقيق نتائج ملموسة على الأرض.

من جهته، أعرب رئيس البعثة الأوروبية عن شكره على حفاوة الاستقبال، مؤكدا أن «دول الاتحاد الأوروبي ممتنة جداً من الجهود المبذولة والخطوات العملية المقامة مع الجانب الأمني الليبي، وتعهد بنقل جميع النقاط التي عرضها الوكيل إلى الاتحاد الأوروبي، وأن تكون هناك خطوات ملموسة ومستعجلة على الأرض».