السراج يتلقى دعوة لاجتماع إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 فبراير 2020, 04:24 مساء
السراج ويعقوب الحلو خلال لقاء في العاصمة طرابلس 13 فبراير 2019. (المكتب الإعلامي للسراج)

قال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، إن رئيس المجلس تسلم اليوم الخميس دعوة لحضور الاجتماع المخصص لإطلاق خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2020، وذلك خلال استقباله نائب الممثل الخاص للأمين العام، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا،يعقوب الحلو ومساعدته ريتا سيدارت.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسراج، أن «الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، تناول الأوضاع الإنسانية المستجدة والناتجة عن تداعيات العدوان، وسبل إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين». كما تطرق الاجتماع لاحتياجات النازحين، وسبل تحسين أوضاع مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين، حسب المجلس الرئاسي.

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وتستعد مفوضية الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، لإطلاق «خطة الاستجابة الإنسانية 2020» يوم الأحد المقبل، وتقول إن الخطة تركز على الفئات الضعيفة ممن هم بحاجة إلى المساعدة الضرورية لبقائهم على قيد الحياة، وبناءً على ما تم تقديره من احتياجات، تعطي خطة الاستجابة الأولوية لتوفير الغذاء والمأوى والخدمات الصحية والحماية وتوفير المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، ودعم سبل كسب الرزق وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية والضرورية على الأدلة.

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