«أمن بنغازي»: ضبط تشكيل عصابي في منطقة بوعطني

مديرية أمن بنغازي، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الخميس، ضبط تشكيل عصابي متورط في سرقات بمنطقة بوعطني.

تعود بداية الواقعة إلى تقدم مواطن ببلاع إلى مركز شرطة بوعطني يفيد سرقة أثاث وأجهزة تكييف من منازل يملكها في تلك المنطقة، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبالتحري، توصل رجال المركز إلى التشكيل الذي يضم مجموعة من العمالة التشادية، وقد قبض عليهم، حيث اعترفوا بارتكاب سرقات من مواطنين داخل بوعطني، منها سرقة أثاث ومكيفات، وكذلك سرقة 200 دولار من أحد ضحاياهم.

واعترفوا بأنهم يتعلمون مع مواطنين يبيعون المسروقات لهم، كما أفادوا بأن أحدهم يسكن في منطقة الفويهات شارع الببسي، إذ أعد كمين له، وبالفعل ضبط رفقة شخص آخر، ونقلا إلى المركز، حيث اتخذت كافة الإجراءات القانونية حيالهما.