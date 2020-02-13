«الرئاسي»: الإثنين عطلة رسمية لمناسبة ذكرى ثورة 17 فبراير

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 فبراير 2020, 01:10 مساء
شعار حكومة الوفاق، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يوم 17 فبراير (الإثنين المقبل) عطلة رسمية في كل المؤسسات والمرافق العامة بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة السابع عشر من فبراير.

ونص قرار المجلس الذي حمل رقم 116 لسنة 2020 على أن يراعى في المؤسسات والمرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية والحيوية العاجلة، مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم، وفقا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.

وأضاف القرار الصادر بتاريخ اليوم الخميس، أن يوم الأحد الموافق إجازة، على أن يخصم من الإجازة السنوية للموظف.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في اليوم العالمي للإذاعة: مسيرة البرامج الرياضية الليبية المسموعة.. الدراجي ...
رياضة محلية
«أفريكوم» تبدي مرونة لتحويل بعض «مواردها» من الصومال لمواجهة التهديدات في ليبيا
ليبيا
قناة الوسط | أدرينالين adrenaline - الحلقة الـ 14: vortex
فيديو
الميلان يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة يوفنتوس في كأس إيطاليا
رياضة عالمية
الأمم المتحدة تعلن أسماء 112 شركة على صلة بالمستوطنات الإسرائيلية
عربى
القلهود مفتي ليبيا في أولى فعاليات صالون «مكتبة الكون» بالقاهرة
ثقافة وفن
مصادر لـ«بوابة الوسط»: قريبا البوسيفي خلفا لليزيدي في إدارة شؤون الرياضة
رياضة محلية
قرار مجلس الأمن: التصدير غير المشروع للنفط يقوض حكومة الوفاق ومؤسسة النفط
ليبيا
«واشنطن بوست»: الاستخبارات الأميركية والألمانية تجسست على مئة دولة بواسطة شركة ...
دولى
30 عضوا من «تأسيسية الدستور» يطالبون البعثة الأممية بعدم التدخل في الشأن ...
ليبيا
من سنغافورة إلى بريطانيا عبر «ألب» فرنسا.. كيف نشر رجل واحد فيروس كورونا
دولى
ممثل «الوفاق» في اجتماعات «5+5»: قدمنا مقترحا «عمليا ويؤدي الغرض» ولكن الطرف ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

آثار خطيرة لنقص فيتامين С في جسمك