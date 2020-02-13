«الرئاسي»: الإثنين عطلة رسمية لمناسبة ذكرى ثورة 17 فبراير

شعار حكومة الوفاق، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يوم 17 فبراير (الإثنين المقبل) عطلة رسمية في كل المؤسسات والمرافق العامة بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة السابع عشر من فبراير.

ونص قرار المجلس الذي حمل رقم 116 لسنة 2020 على أن يراعى في المؤسسات والمرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية والحيوية العاجلة، مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم، وفقا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.

وأضاف القرار الصادر بتاريخ اليوم الخميس، أن يوم الأحد الموافق إجازة، على أن يخصم من الإجازة السنوية للموظف.