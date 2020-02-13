«تعليم الوفاق» تؤكد حرصها على تنفيذ مقترحات مفوضية الانتخابات لتطوير مرافق الوزارة

اجتماع لمسؤولين من مفوضية الانتخابات و«تعليم الوفاق»، 12 فبراير 2020، (صفحة المفوضية على فيسبوك)

أكد مدير عام مصلحة المرافق التعليمية بوزارة التعليم في حكومة الوفاق، علي القويرح، حرص الوزارة على تنفيذ مقترحات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتطوير وصيانة بعض المرافق التعليمية، وفق المعايير الدولية للتصميم الشامل، وإخضاعها لمواصفات الوصول الميسر، معتبرا ذلك «مشروعا وطنيا».

جاء ذلك خلال اجتماع جمع المسؤولين من الطرفين لبحث سبل تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية، حسب بيان المفوضية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وتناول الاجتماع نتائج العمل المشترك مع إدارة المشروعات بالوزارة، ومستوى تحقيق نتائج تتماشى مع خطة المفوضية للعام 2020، مع زيادة عدد مراكز الاقتراع المهيأة للناخبين من الأشخاص ذوي الإعاقة.

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وقالت رئيس وحدة ذوي الإعاقة بالمفوضية ماجدة الكاتب، إن الاجتماع استكمال للبرنامج التدريبي الذي نظمته المفوضية خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، بحضور ممثلين عن الوزارة وعدد من منظمات المجتمع المدني حول «التصميم المعماري سهل الوصول»، والهادف إلى تصميم محطات اقتراع في المدارس تعزز وصول ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية.