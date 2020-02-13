طلاب ليبيون يفوزون في مسابقة التراث الثقافي العربي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 فبراير 2020, 11:50 صباحا
فريق الطالبات الليبيات الحاصلات على جائزة في مسابقة التراث العربي، 12 فبراير 2020، (تعليم الوفاق)

أعلنت وزارة التعليم في حكومة الوفاق، اليوم الخميس، فوز طلاب ليبيين بجوائز في مسابقة «الأيكروم» للتراث الثقافي العربي لليافعين.

وينتسب الطلاب إلى مدرستي التقدم وأم الثوار المدعومتين من منظمة «اليونسكو»، وتتبعان مراقبة تعليم طرابلس المركز، وقد حصلوا على جوائز تقديرية من المسابقة التي نظمها وأشرف عليها المركز الإقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي «إيكروم - الشارقة» بالتعاون مع جمعية كلوي ماريا كريدي، واللجان الوطنية لليونسكو بالمنطقة العربية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وحصل الطالب عبدالرحمن الهنشري من مدرسة أم الثوار، على جائزة تقديرية في فئة مسابقة الرسم، كما فازت في فئة الرقص الفلكلوري للمسابقة «رقصة يا عريفتي» التي شاركت بها طالبات مدرسة التقدم.

وهنأت اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم جميع المدارس التي بادرت بالمشاركة في هذه الجائزة، كما أثنت على الفريق الفني والخبراء والمتعاونين والجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، الذين أشرفوا على جميع مراحل التدريب.

وتأتي هذه المشاركات في إطار دور اللجنة الوطنية المناط بها تمكين المؤسسات الليبية من المشاركة في كل المحافل والمناشط الإقليمية والدولية.

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