البعثة الأممية: قرار مجلس الأمن رسالة قوية إلى الشعب الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 فبراير 2020, 10:17 صباحا
جلسة مجلس الأمن الدولي حول ليبيا، 12 فبراير 2020، (البعثة الأممية)

رحبت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا باعتماد مجلس الأمن القرار 2510، الذي يصادق على نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا، واصفة إياه بـ«الرسالة القوية إلى الشعب الليبي أن مجلس الأمن يدعم الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار، والمضي نحو مستقبل أكثر إشراقا».

وأكد القرار الحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار، كما يدعم جهود «الممثل الأممي، غسان سلامة، والحوار الليبي - الليبي الجاري بتيسير من البعثة»، حسب بيان البعثة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

ونوه البيان بأن القرار «يطالب جميع الدول الأعضاء بالامتثال التام لحظر التسليح» المفروض على ليبيا.

ووافق مجلس الأمن بالأغلبية في جلسته أمس الأربعاء، على اعتماد مشروع القرار المقدم من بريطانيا بخصوص وقف إطلاق النار في ليبيا، والترحيب بمخرجات مؤتمر برلين، وذلك بواقع تصويت 14 عضوا بالموافقة، بينما امتنعت روسيا.

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ويشدد القرار على «ضرورة إرساء وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار في ليبيا في أقرب فرصة»، وأصرت لندن على تضمين نص القرار «قلق (مجلس الأمن) إزاء الضلوع المتزايد للمرتزقة في ليبيا».

وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن على جميع الأطراف الدولية الفاعلة «أخذ قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بوقف إطلاق النار في ليبيا على محمل الجد»، مطالبًا بـ«الاحترام الكامل» للحظر المفروض على الأسلحة في ليبيا.

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