وفد «الصليب الأحمر» يزور مراكز لإيواء النازحين في طرابلس وبنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 فبراير 2020, 09:35 صباحا
رئيس لجنة الصليب الأحمر بيتر مورير يصافح طفلا خلال زيارته مركز إيواء للنازحين في ليبيا، (أرشيفية: الهلال الأحمر)

أجرى وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر زيارة إلى ليبيا خلال الأيام الماضية، تفقد خلالها مراكز إيواء النازحين في طرابلس، إضافة إلى أحد مخيمات النازحين في بنغازي.

والتقى الوفد خلال وجوده في المدينتين، عددا من المسؤولين، كما عقد اجتماعا في مقر الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي في بنغازي، حسب بيان الأمانة العامة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وتناول الاجتماع الشراكة بين الطرفين في تقديم يد العون ومساعدة المتضررين جراء الأوضاع الإنسانية في ليبيا حاليا.

ضم الوفد رئيس لجنة الصليب الأحمر بيتر مورير، ونائب رئيس العمليات بأفريقيا باتريك يوسف، ورئيسة البعثة لدى ليبيا مريان جاسر، وعددا من مسؤولي البعثة.

وكان الوفد التقى يوم الإثنين الماضي عضو المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، الدكتور محمد عماري، الذي أبدى تطلعه إلى الاستفادة من خبرة «الصليب الأحمر» في معالجة الأوضاع الإنسانية الناجمة عن الحروب والصراعات.

كما بحث عماري مع مورير أوجه التعاون بين ليبيا والمنظمة الدولية، والسبل الكفيلة بتطويره، والصعوبات التي تعوق عمل اللجنة وكيفية تذليلها.

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