المسماري يرد على بيان البعثة الأممية بشأن منع القيادة العامة هبوط رحلاتها في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 فبراير 2020, 10:30 مساء
الناطق الرسمي باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري.

اتهم الناطق الرسمي باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، المبعوث الأممي غسان سلامة بمحاولة «تشويه القوات المسلحة أمام مجلس الأمن» بـ«ادعائه بعدم سماح القيادة العامة لرحلات البعثة الجوية بالهبوط في ليبيا».

وقال المسماري في بيان تلفزيوني، اليوم الأربعاء، إن تصريحات سلامة هي «رسالة لمجلس الأمن الذي يناقش الأزمة الليبية الليلة، تهدف إلى تشويه صورة القوات المسلحة أمام الأصدقاء في المجلس».

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وأعرب الناطق الرسمي عن استغرابه لهذه التصريحات، خاصة أنها تأتي في وقت «ترحب فيه القيادة العامة بالبعثة الأممية في مناطق سيطرتها»، وآخرها زيارة المبعوث الأممي لبنغازي أخيرًا، وقال: «لدينا 45 مطارًا ومهبطًا وقاعدة يستطيع سلامة استخدامها»، لافتًا إلى استقباله في بنغازي على «أعلى مستوى».

وكانت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا أعربت في بيان صدر صباح اليوم، عن «أسفها لعدم حصول رحلاتها الجوية الدورية التي تنقل موظفيها من وإلى ليبيا، على إذن من الجيش الوطني الليبي للهبوط في ليبيا»، مضيفة أن «الأمر تكرر في عدة مناسبات خلال الأسابيع الماضية». 

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